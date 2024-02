Poistekoor hoiab lauluga isamaa ilu

Esitusele tuleb eesti heliloojate kaunis ja armastatud laululooming: Ülo Vinteri "Laul Põhjamaast", Rene Eespere "Põlvest põlve", Tiina Kippeli "Virumaa laul", Ott Leplandi "Süüta leek", kaks Rein Rannapi laulu ja teisi meeleolukaid teoseid. Kava kulminatsiooniks on Tõnis Mägi "Palve" ning kontserdi nimilaul, Karl August Hermanni "Isamaa ilu hoieldes", kus solistideks on dirigendid Andrus Siimon, Tõnis Sarap ja Martin Einmann. Koori kontsertmeister on Darja Roditšenko.