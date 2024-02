Ailar Holzmann: mõni kodu on selline, kus muutus toimub ainult läbi õnnetuse

Pelgalt tagajärgede likvideerimisest ei piisa, et meie elukeskkond ohutumaks muuta, vaid edu toob ennetustöö. Ebastabiilses ja ootamatustega maailmas tuleb päästeametilegi ülesandeid juurde. Ailar Holzmann on 32 aasta jooksul päästesüsteemis (neist viimased 18 aastat Ida päästekeskuse juhina) näinud fookuspunktide muutumist oma silmaga.