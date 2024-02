Arutelu haridusreformi üle Jänedal kujunes kirgede tormiks

Jänedal 20. veebruaril peetud arutelu Tapa valla koolivõrgu korrastamise teemal. Paremal seisavad Tapa vallavanem Riho Tell, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Ene Augasmägi ning lapsevanem Kai Puhasmets.

Tapa valla koolidest on Jäneda kool kõige väiksem. Seal õpib vaid 46 õpilast, kellele lisanduvad 20 lasteaialast. Ehkki põhikooli lõpus tehtavate eksamite tulemustelt on kool ainsana vallas üle Eesti keskmise, on õpilaskoha maksumus ühtlasi valla kõrgeim.