Parimad maakondlikud spordikajastajad töötavad Virumaa Teatajas

"Mulle tundub, et spordiajakirjanikud on üha rohkem asunud kajastama otseselt võistluste ja selle ümber käiva kõrval ka spordimaailma pahupoolt ja probleeme. Sellel aastal paistsid tugevad probleemlood selgelt silma," kommenteeris Roonemaa. "Mul on sellise trendi üle väga hea meel, aga julgustaksin toimetusi panustama veel rohkem uurivasse spordiajakirjandusse ning spordireportereid vastavaid võimalusi oma toimetusejuhtidelt nõudma. Me näeme teiste riikide – näiteks Rootsi ja Norra – põhjal, et sellised artiklid on äärmiselt mõjukad," lisas ta.