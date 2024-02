Juhtkiri: päevitamismaks

Kõik oleneb aga muidugi hinnast, sest kui päev rannas tekitab perele parkimisega korraliku lisaväljamineku, võib juhtuda, et parkla asemel hakatakse oma autosid jätma piirkonda, kus parkimine on tasuta, ja ummistatakse keskusest kaugemaid tänavaid. Ilmselt tulebki töö käigus kuupäevi, kellaaegu, piirkonda ja kogu parkimiskorraldust veel mitu korda üle vaadata, et kõik ladusalt toimima hakkaks.

Vallavanem ise ütles parkimiskorralduse muudatuse kohta, et seda võib vabalt nimetada ka valla kohalikuks maksuks või suvitamismaksuks. Need, kes on nõus suvitamise eest tasuma, saavad seda siis oma äranägemise järgi ka teha. Need, kellele on suvitusmaks vastuvõetamatu, saavad külastada mõnd muud randa, sest põhjarannikul on neid küllalt.