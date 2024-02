Helena Kongi, kes töötab Rakvere teatris grimeerijana, nimetab end laste-, loovus-, kunsti- ja loovteraapiate fänniks. Samuti on ta töötanud kunstiõpetajana, lisaks on ta kolme lapse ema. Väikese lapsega kodus olles tekkis looval naisel idee loovtegevusi ka teistele pakkuma hakata. Loovringi tundidesse on oodatud lapsed vanuses kuus kuud kuni neli aastat koos vanemaga. Iga tund algab väikese soojendusega, mille jooksul saab liikuda, ruumi on loodud lastele turvalistest vahenditest keskused, kus laps koos vanemaga tegutseda saab.