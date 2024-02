Võsu kooli- ja lasteaiahoone juurdeehitus sai suure rahasüsti

Haljala vallavanema Anti Puusepa sõnul on selle projekti nimel paljud tööd tehtud ning rahastamisotsus tähistab protsessis vahefinišit: "Saame tänase otsuse valguses astuda järgmise sammu eesmärgi suunas kaasajastada kogu valla haridustaristu. Samuti on Võsu kooli ja lasteaia uue juurdeehituse näol kindlasti tegemist olulise investeeringuga piirkonna arengusse," sõnas vallavanem ning lisas, et suurem töö seisab nüüd ees, kuid täna on põhjust rõõmustamiseks.