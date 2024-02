Kaitseväelased Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt ja USA-st said missioonimedalid

"Sel julgeolekuliselt keerulisel ajal on ka teie siinne kohalolu hea näide Atlandi-ülese koostöö olulisusest. Sidemed Põhja-Ameerika ja Euroopa vahel on meie tugevuse pant. NATO pole mitte ainult mugavusliit, vaid väärtustel põhinev kooslus, mille tuumikus on vabadus, demokraatia, inimõigused ja õigusriigi põhimõtted. Liitlasvägede kohalolu Eestis on tugisammas siin rahu hoidmiseks ja NATO idatiiva kaitse tugevdamiseks," lisas asekantsler Duneton.