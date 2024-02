Rakke lasteaed saab liginullenergiahoone

Projekti eesmärk on oluliselt vähendada Väike-Maarja valla energiakulutusi ning luua laste arengut toetav nüüdisaegne keskkond. Rakke lasteaia liginullenergiahoone peaks valmima hiljemalt 2026. aasta oktoobriks, ehitustööde leping sõlmitakse hiljemalt veebruariks 2025. Esmalt jätkatakse projekteerimistöödega ja hilissügisel kuulutatakse välja ehitustööde hange.

"See samm on osa Väike-Maarja valla laiemast strateegiast keskkonnasõbralike ja energiatõhusate hoonete rajamisel," sõnas valla arendus- ja planeerimisosakonna juhataja Ene Preem ja lisas, et Rakke lasteaia liginullenergiahoone ei peaks mitte ainult vähendama hoone ülalpidamiskulusid, vaid toetama ka kohalike teenuste arengut ja säästlikumat korraldamist.