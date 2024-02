Virulased, meie vahvad ja vinged virulased

On kombeks kujunenud, et kunstnikele kutsutakse poseerima aumärkidega tunnustatud ning tublide tegudega silma paistnud virulased. Näitusele "Meie, virulased!" on samuti alati oodatud portreed kõigist toredatest virulastest, keda kunstnikud loomisrõõmuga lõuendile jäädvustanud.