OG Elektra omanik Oleg Gross tunnistas, et ärikeskuse arendamise vastu alanud rünnak on teda vaimselt muserdanud ja vägisi ei kavatse ta niigi riskantset investeeringut teha. "Kui see projekt ei sünni, siis ma ärimehena olen tegelikult võidus," lausus ta. "Selle 50 miljoniga saaksin ma oma kauplusi mujal Eestis arendada ja investeeringu palju kindlamalt ning kiiremini tagasi teenida. Mul on käik juba korralikult maas. Tuleb mis tuleb – kas lähen võiduka lõpuni või tõmmatakse pidurit, minul isiklikult väga suurt vahet pole. Juba tehtud kulutused ma muidugi kaotan, aga äris tuleb ka selliseid asju ette.