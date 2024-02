Murtud hüppeliigeste ja randmetega patsiendid on Rakvere haigla EMO-s igapäevased

Rakvere haigla õendusjuht Markel Pajupuu tõdes, et tihti ei piirdu luumurd kipsiga, võib vaja minna ka operatiivset ravi. "Neid [luumurde] on praegu palju küll," avaldas õendusjuht ja lisas, et aasta on lihtsalt selline. Tuleb lumi ja sulab liuväljaks. Lisaks väga levinud hüppeliigese- ja randmemurdudele on erakorralise meditsiini osakonnas tarvis kukkumisest tekkinud peatraumade ning liigesest välja läinud õlgadega tegeleda.

Eriti palju kukkujaid käis Pajupuu sõnul EMO-s esmaspäeval. "Huvitav lugu on see, et mõned olid kukkunud neljapäeval, tulid esmaspäeva õhtul, aga luud olid tegelikult katki," ütles Pajupuu. Küllap olid inimesed arvanud, et tegemist on põrutusega, mis ise paraneb. "Inimesed on erinevad. Mõni kannatab nui neljaks," tõi õendusjuht esile. Pajupuu selgitas, et mõralise murru puhul ei olegi röntgenis vahetult pärast traumat paistetuse tõttu midagi näha. Sel juhul tulebki patsiendil turse alanedes tagasi tulla.