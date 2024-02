Ekspertide hinnangul leidub OG Elektra ärikeskuse plaanis hulgaliselt puudujääke

"Ajaloolisest Rakverest rääkides on linn peaasjalikult arenenud Pika ja Tallinna tänava ümber. Kiriku kõrval olnud turg jäi ühel hetkel väikseks ja seepärast liigutati see 1928. aastal meie praegusesse kesklinna. Kaks aastat hiljem ehitati Laiale tänavale juba pangahoone. Enne seda oli seal tühi maa. Järgnevalt hakati piirkonda kujundama 70-ndatel ja selle kohaselt pidi nii-öelda uude kesklinna tulema neli Tsentrumit. Õnneks jõuti materjalide ja raha puudujäägi tõttu püstitada vaid üks selline," rääkis Juhkami ja lisas, et see oli esimene püüe kujundada ala, mida me tänapäeval kesklinnana teame.