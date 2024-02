Uitmõtteid Eesti riigi aastapäeva eel

See väike ilus maa ja need hallid paesed nõod siin Põhjala piiril, mille meie kauged esivanemad kord rahvaste rände ajal endile igaveseks eluasemeks valisid, on olnud meie rahva kodu ja häll. Ta on olnud meie esivanemate rõõmude ja murede maa, tantsude ja laulude maa. Ta on meid toitnud ja ajalootormides tugevana hoidnud. Tema eest on võideldud ja elu antud, aga meie rahvas ei ole teda kunagi maha jätnud, hoolimata sellest, et see väikene maa on olnud paljude suurte ja võimsate anastajate tallermaa, näinud orjaaegade kurbvalusaid sajandeid.