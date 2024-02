Nädala kaja: müütiline taluõu

Paika, kus vana rehetare sirelipõõsastega ääristatud hoovis kasvavad uhked pojengipuhmad, talulilled, ebajasmiin ja martsipaniõunapuu ning suur suislepp, tikrid, sõstrad, vaarikad. Kus majaesisest kiviktaimlast-iluaiast viib jalgrada heki vahelt tarbeaeda. Hoovi servas on kindla peale kooguga kaev, vahva kriuks sees. Välisukse kõrval kindlasti pink, kus jalga puhata. Koht, kus keegi on alati kodus ja ootab. Tabavalt on ta kirjeldanud seda kui ühe väikese rahva ühist unistust, raskesti sõnastatavat soovi, kuidas tahaksime elada.