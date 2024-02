20 miljonit eurot Vihulasse investeerinud taanlane: «Me sulgesime silmad ja üritasime ette kujutada, milline see paik võiks välja näha tulevikus»

Hans-Henrik Kjølby usub, et mõis on palju vanem, kui teadaolevad kirjalikud allikad seda väidavad.

Kui Hans-Henrik Kjølby 1986. aastal esimest korda Eestis käis, siis vaevalt ta oskas arvata, et temast saab Virumaa ühe kõige uhkema mõisa omanik. Just nii on aga läinud, ehkki tee tavalisest turistist mõisaomaniku staatusse ei ole olnud endastmõistetav. On olnud kahtlusi ja kõhklusi, kuid ka fantaasiat ja visiooni, mida teostada.