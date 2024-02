Tuuli Pruul avaldas e-raamatu muusika tegemisest

Raamatu "Muusika taga" kirjutamine sai Tuuli Pruulil alguse enda jaoks kogutud mõtetest, mida ta hakkas kirja panema debüütalbumit kavandades. Mõte oli tegemised konspekteerida, et kui tulevikus tekiks plaan lindistada uus album, oleks tähtsad punktid olemas. "Selle raamatu näol on tegemist minu albumi tegemise protsessi jäädvustamisega tuleviku-Tuulile, et ta saaks mineviku-Tuuli vigadest õppida, vajadusel olulisi asju meelde tuletada ning meenutada, et tuleb tähistada ja enda üle uhke olla," rääkis Pruul.