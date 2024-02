Grossi arendusele ette jääva kivimaja allesjäämise toetuseks anti 2563 allkirja

Allkirjade kogumine lõppes 22. veebruari õhtul kell 23.59. Kuidas allkirjakampaania algataja tulemust kommenteerib? "See oli oodatust oluliselt suurem. Arvestades seda, et kogu see kogumine ringles Rakvere linna ja selle lähiümbrusega seotud Facebooki rühmades, siis esimene järeldus võiks olla, et ligi 20 protsenti Rakvere elanikest on selle allkirjastanud," ütles Kaido Kütt.