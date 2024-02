Rakvere neljas lasteaias käib kokku umbes 650 last ja puuduolevad kohad, mida on pisut üle 200, on linn tellinud koostööpartneritelt.

Kuna sündide arv on tugevas kahanemistrendis ja lähitulevikus pole näha, et rakverlaste arv tohutult kasvaks, pole linnavalitsuse hinnangul mõtet paariks aastaks uut lasteaeda ehitada. Seetõttu tegi abilinnapea Laur Kaljuvee linnavolikogule ettepaneku minna ka järgmisel aastal lasteaia- ja hoiukohtade teenuse sisseostmise teed. Kokku käib jutt 330 kohast, mis läheb ühes aastas maksma pisut alla pooleteise miljoni. Kaljuvee sõnul on järgmised kaks aastat veel kriitilised, kuid peale seda on tekkimas teistpidine oht, sest siis pole Rakveres tõenäoliselt nelja lasteaia jaoks jällegi piisavalt palju lapsi.