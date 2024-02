Väike, aga tubli. Põhikooli lõpueksamite tulemused Jänedal on Tapa valla parimad

Tapa valla koolidest Tapa gümnaasium, Tamsalu gümnaasium ja Lehtse kool oma 9. klassi lõpueksamitega just ei hiilga, vaid jäävad alla Eesti keskmise. Erandiks on Jäneda kool, kus tulemused on oluliselt üle vabariigi keskmise.