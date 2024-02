Eesti piir peab olema ka sõjaliselt kaitstud

Hiljuti Balti kaitseministrite kinnituse saanud kaitsevööndi teemast on kõlama jäänud eelkõige 600 punkrit, tegelikult on kaitsevööndi algatus aga mõnevõrra mitmetahulisem, hõlmates lisaks kaitsetugipunktidele ka paarikümmet ladustamisala kindlustuselementide, nõndanimetatud draakonihammaste ja lõiketraadi rahuaegseks hoiustamiseks. Olgu kohe öeldud, et piirile neid rahuajal keegi panema ei hakka, meie eelhoiatus toimib hästi.

Oleme näinud erinevaid hinnanguid kui kiiresti suudab Venemaa oma relvajõud üles ehitada, praegune aeg on meie võimalus ja see tuleb targalt ära kasutada keerulisemate rajatiste ehitamiseks, mis võtavad kauem aega. Kaitserajatiste eesmärk on suurendada meie kaitsevalmidust ja seeläbi vältida sõjalist konflikti piirkonnas. Teeme seda selleks, et Eesti inimesed saaksid end turvaliselt tunda. Lähtume põhimõttest, et Balti riigid on üks operatsiooniala ja seetõttu on igati mõistlik ehitada kaitserajatised ühiselt koos Läti ja Leeduga koordineerides, et vältida võimalikke lünki nii nagu see ajaloos juhtus Maginot´ liiniga.

Õpime Ukraina kogemusest

Ukraina kogemus näitab kuivõrd efektiivsed on lihtsad tõkestusmeetmed vaenlase soomusmanööverüksuste seiskamiseks. Meil ei ole plaani rajada lõputuid kaevikute jadasid, vaid täpselt paigutatud kaitsetugipunktide süsteem, mis keskkonnatingimusi arvestades vaenlase üksused ummikusse suunab, et need seejärel hävitada.

Punkrite ehitamiseks alustame läbirääkimisi kohalike kogukondadega, väljakäidud arv 600 on orienteeruv ja need punkrid, mida rahuajal valmis ei saada, tuleb ehitada ja paigaldada siis, kui kriis on juba ukse ees.