Hussar lipuheiskamisel: vabadus on kallis ja selle hind on väga kõrge

Hussari sõnul oli meie esiisade usk Eestisse see, mis läbi vabadussõja ja Tartu rahu andis meile kättevõideldud õiguse omal maal ise valitseda ja omi asju otsustada. "See usk oma riiki ja selle tulevikku on juhtinud meid täna siia, et saame üheskoos, vabalt ja võõrast võimust sõltumata oma tulevikku kujundada," ütles ta Tallinnas Kuberneri aias peetud kõnes.