GALERII ⟩ Viru maleva kaplan Tauno Toompuu: kui kaotame jõu, kaotame ka iseolemise

"Oleme täna siin, et austada neid, kes enne meid on käinud oma teed selle nimel, et Eesti oleks vaba ja iseseisev riik," kõneles ta.



​Kohalviibijaid hiirvaikselt kuulama pannud kõnes viitas Toompuu mitmel korral piiblile ja sidus sealt leitud mõtteterad tänase päevaga. "Võib ju mõelda, et saab ka lihtsamalt. Milleks meile eesti keel, kui kogu maailm räägib inglise keeles. Milleks meile riigikaitse, kui me oleme nagunii väikesed. Milleks meile Ukraina toetamine," rääkis ta. "Nii talitades teeksime saatusliku vea. Nii kaotame ühel hetkel oma jõu ja iseolemise. Meil on ajada ühine Eesti asi. Jagagem üksteise koormaid. Me armastame seda maad, rahvast, riiki."



Linnapea Triin Varek lausus, et meie parimaks sünnipäevakingituseks on see, kui meil kõigil läheb hästi. "Soovin rahu ja rõõmu kõigisse kodudesse," ütles ta.