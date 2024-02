Viru-Nigulast pärit külgvankriga tsiklikrossisõitja Gordejev lõi möödunud aasta lõpus käed ka uue korvimehega, kelleks on nüüd Sten Niitsoo. Gordejev kinnitas, et ettevalmistus uueks hooajaks on täies hoos.

​"Detsembris-jaanuaris üritasime endid üldfüüsiliselt vormi ajada ja nüüd oleme otsaga jõudnud juba Itaaliasse," lausus ta. "Esimesed sõidutreeningupäevad on tehtud ning loodetavasti on neid palju veel ees ootamas. Praegune laager ei ole lõppenud ja enne hooaja algust on neid veel kaks-kolm plaanis. Esimesed kontrollvõistlused toimuvad aprillis Prantsusmaal ja esimene MM-etapp on kavas 20.-21. aprillil Portugalis."