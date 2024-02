80 protsendi Rakvere valla terrritooriumi all on maavarad, eelkõige fosforiit, mille kasutuselevõtt ja kaevandamine on väga tüenäoline. Sellel fotol on vallavanem Peep Vassiljev augus, mis tekkis põllu keskele siis, kui põlevkivi vana kaevanduskäik kokku vajus.

Foto: Ain Liiva