Hommikul võivad sõiduteed härmas olla

Varahommikul on teekatted suurematel riigiteedel soolaniisked või soolamärjad. Teetemperatuur Lääne- ja Harjumaal ning Lääne-Virumaal on kohati miinuses, teedel on soodsad tingimused härmatise tekkeks. Liiklejatel tuleb arvestada härmatisest tingitud libedusega.