Arvo Pärdi nimelise muusikamajaga seotud lammutustööd on lõpukorral

Rakvere linnavalitsus on teinud esimesed sammud Arvo Pärdi nimelisse muusikamajja oreli ehitamise riigihankeks. Abilinnapea Kert Karus ja linnaarhitekt Angeelika Pärna käisid tutvumas Tartu Pauluse kiriku oreliga. "Saime väga vajalikku infot sealse orelihanke eest vastutanud Priit Humala käest. Tegemist on väga spetsiifilise muusikariistaga ning see valmistatakse ainueksemplarina just selleks ette nähtud kohta," rääkis Karus.