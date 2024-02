Tapa valla haridusreformi vastu kavandatakse piketti

Tapa valla haridusreform näeb ette, et juba sügisest alustaks ühise juhtimise all tööd Tapa kool, kus on kolm 6-klassilist õppekohta: Jänedal, Lehtses ja Tapal. Tapa gümnaasium jätkaks Tapal 7.–12. klassiga ja Tamsalu õppekohas 10.–12. klassiga. Tamsalu gümnaasium muutuks 9-klassiliseks ja jätkaks põhikoolina.