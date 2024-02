Juhtkiri: allkirjade poolt ja vastu

Kui rahvas näeb, et poliitilised otsused ei lähe soovitud suunas, on vaid üksikud viisid, kuidas inimestel on võimalik demokraatlikus riigis oma hääl maksma panna. On võimalik piketeerida, streikida, on võimalik koguda allkirju petitsioonidele. Iseasi, kas ühest või teisest üldse midagi kasu on.

Isegi kui selline teguviis midagi ei muuda, näitab see siiski, et inimesed hoiavad ühte ja seisavad oma väärtuste eest. Lehtses korjati kooli toetuseks mõne päevaga 400 allkirja. Kui kogukond hoiab kokku, ei ole allkirjade kogumine üldse keeruline. Isegi kui muud tolku ei ole, saavad kogukonna liikmed näost näkku kohtudes ja asju arutades lähedasemaks.

Paljudel inimestel on tekkinud ka arusaam, et riiki või kohalikku omavalitsust saab juhtida rahvahääletuse või internetikommuunide kaudu. Päris nii see ei ole, aga see ei tähenda, et rahvas ei tohiks sekkuda võimu tegemistesse, kui tundub, et poliitikud unustavad ära, kes on riigis kõrgeima võimu kandja.



Kui allkirju kogutakse ja kampaaniaid korraldatakse õigel ajal ehk siis, kui teema on päevakorras ja menetluses, siis on kõik hästi, nagu praegu Tapal koolireformiga seonduvalt. Kui aga kampaaniad algatatakse alles siis, kui rong on juba sisuliselt läinud, nagu Rakveres niinimetatud punase maja juhtumi puhul, siis näib see asjatu jonniajamisena.

Lisaks on asjadel alati kaks poolt. Kui niinimetatud punase maja petitsioonile anti kaugelt enam kui 2000 allkirja, tundub see päris suur hulk.

Aga kui nüüd sama asi pea peale pöörata, siis saab ju ka öelda, et 13 000 rakverlast ei andnud petitsioonile allkirja.