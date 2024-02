Geoloogid uurivad Virumaa elanike suhtumist maavarauuringutesse

Küsitlus on osa Euroopa Komisjoni rahastatud rahvusvahelisest AGEMERA projektist, mille eesmärk on leida uusi uuringumeetodeid ja tehnoloogiaid maavarade väärindamiseks, parandada avalikkuse teadmisi kriitiliste toorainete rollist ning toetada maavarade uuringuid, mis arvestavad keskkonna ja ühiskonna heaoluga. Eestis on projekti esindaja TalTechi geoloogia instituut, kelle roll piirdub küsitluse korraldamise ja sellega seotud teavitustegevustega. Virtuaalsele küsimustikule vastamine on vabatahtlik ning seda levitatakse omavalitsuste kaudu nii Virumaa kui ka mõnede Harjumaa valdade elanike seas alates 1. märtsist kuu aja jooksul.