Tuntud Soome vaimustas tundmatul moel

Olime just kuulsa Helsingi raudteejaama ees jõudnud pilti teha, kui selgus, et raudteelaste streigi tõttu pidime Hämeenlinna hoopis bussiga sõitma.

Kas teate, millal ja miks soomlased hüüavad "Torille!" … ja lähevadki sinna? Kas teate, et popstaari Käärijät kutsutakse Soomes hoopis Kärtsäri? See on vaid pisku uuest teadmisest, mida kolm Kadrina keskkooli õpilast ning kaks õpetajat Soomes, Janakkala Lukios nelja päeva jooksul omandasid.