Suurte Tüdrukute asendamine Teele Viiraga tekitas kohalikus veeklaasis väikese tormi

Näiteks üks sotsiaalmeediakasutajatest avaldas üsna dramaatilise postituse: "See pettumus ei kao hingest väga pikalt mitte kuhugi."

Lugu sai alguse sellest, et kontserdi korraldaja Hardi Laats kuulis Kaire Vilgatsi haigestumisest vahetult enne kontserti ja ta ei jõudnud külastajaid õigel ajal informeerida. Väidetavalt jagati esinejate asendamisest teavet kontserdipaiga ukse taga, kuid korraldajad tunnistasid ka ise, et kommunikatsioon võis puudulik olla ning kõik külastajad ei pruukinud kuulda, et Suurte Tüdrukute asemel astub lavale Teele Viira.