Lõhkuda on lihtne ...

Mäletan põlglikku suhtumist maapiirkondadesse ja «maakatega» ühinemise kirumist juba sellest ajast, mil ise vallavolikogu liige olin. See oli kolm koosseisu tagasi, kuid toimuva taustal on tunda selle suhtumise kandumist praegusesse aega.

Kui koalitsiooni liige sedastab, et Lehtse ja Jäneda paikkonna inimesed pole aru saanud, et nad Tapa vallas elavad, siis on see eksitav. Vastupidi, jääb hoopis mulje, et Tapa valla praegused võimukandjad pole siiani aru saanud või omaks võtnud, et ka Jäneda ja Lehtse kuuluvad Tapa valla koosseisu.