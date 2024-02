Suur sula viib Tamsalu–Neeruti maratoni Alutagusele

Esialgu 3. veebruarile kavandatud 25. Tamsalu–Neeruti maraton lükati sulailmade tõttu 3. märtsi peale. Nüüd on selge, et ka sellel kuupäeval Tamsalu kandis üritust korraldada ei saa, sest pool rajast ei ole sõidetav. Päästerõngana pakuti välja Alutaguse, kus Tamsalu–Neeruti maraton on juba korra varem toimunud, nimelt 2018. aastal.