Rakvere politseijaoskonda asub juhtima Erkko Piirimägi

Esimene konkurss jaoskonnajuhi kohale kuulutati välja mullu oktoobrikuus. See kahjuks luhtus ning teine ring juhi leidmiseks algas novembris. Paraku ei leitud ka sel korral jaoskonnajuhi kohale sobilikku kandidaati ning nii asus Ida prefekt sihtotsinguga leidma Rakvere jaoskonnale pealehakkamist täis tugevat liidrit.

Ida prefekti Tarvo Kruubi sõnul oli oluline, et jaoskonna juhil oleks magistrikraadi või ta seda parasjagu omandaks. Niisamuti oli Kruubi sõnul oluline, et uus juht oleks valmis asuma elama oma tööpiirkonda, sest kaugtööna mujalt regioonist on jaoskonna juhtimine keeruline ja ei täida kogukonna vaates eesmärki.