Neljapäeva öösel on pilves, üksikute selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi. Mitmel pool on udu. Puhub valdavalt läänetuul. Hommikul pöördub tuul Lääne-Eestis lõunasse, puhudes 1–7 m/s. Õhutemperatuur on –2 kuni +2 kraadi.