Päästeamet hoiatab: jääle minekul veendu selle ohutuses

Soe ja vihmane ilm on sulatanud jõudsalt veekogudelt jääd. Ida- ja Lääne-Virumaal on veekogusid, kus eelmise nädala mõõtmistulemuste järgi on jää paksus isegi 25–40 cm, ning veekogusid, kus jää paksus on juba ohtlikult õhuke ehk alla 10 cm. Juba täna ei tohi minna Rakvere, Narva ja Kohtla-Järve linna tiikide haprale jääle.