Mitte ainult pilvelõhkujast või haridusreformist

Aga olen seda meelt, et Oleg Gross on oma elutööd hästi teinud. Vahel on lausa kade kuulata ja vaadata, kuidas tal asjad käivad. Kuid ma ei saa aru inimestest, kes kümme aastat teadsid, et turuplatsile tuleb kõrghoone, ja siis avastasid, et peaks vist hakkama tegelema vastutöötamisega, kivide loopimisega. Ma väga loodan, et mind ei hakata nüüd hr Grossi ihuajakirjanikuks nimetama.