Viru-Jaagupi lastel pole aega nina ekraanis istuda, noortetoas on tegevust igaks päevaks

Sel nädalal on vaheaeg, mis tähendab, et lastel on tavapärasest rohkem priiust. Noortetuba on just sobiv koht, kus sõpradega kokku saada ja koos midagi toredat ette võtta. Viru-Jaagupi noortetuba on õpilaste vaba nädala väga tihedalt ära sisustanud ning iga päev toimub midagi vahvat. Kolmapäeval vastu neljapäeva peetakse seal näiteks «Põrgupidu».