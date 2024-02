Kasepuu kuulutab kevade algust

Kask on üleüldse üks eriline kasvuline. Ainuüksi juba väljanägemise tõttu. Oma heleda naha, hapra keha, erkrohelise kuue ja neitsiliku puhtuse lõhna tõttu jääb ta läheduses külmaks vaid betoonist süda ja asfaldist hing. Nõnda on see iidseist ajust olnud, et ta ugrirahvaile kaitsev ning püha olend on olnud, kelle koore all jumalate loodut kaitsvad haldjaneitsid elutsevad. Kas siis sellel või muul põhjusel, aga kasekeste läheduses muutub meel helgeks ja tusatuju väheneb. Seda on ka kauged esivanemad tajunud ning ta hinge kosutavaid omadusi märganud lisaks väga laiale ainelisele kasutusele. Kask on kasulik juurelõpust lehetippudeni välja. Sellest kõigest aga edaspidi – seekord keskendume pungadele. Põhjusega on usutud, et just see kõige väekam elujõud on kasekese ihu mööda pungadesse voolanud ning neis ta just tipnebki.