Seljavalu vastu aitavad esoteerilised massaažid

Tänapäeval on väga levinud kontoritööd, kus terve päev möödub sundasendis laua taga istudes. Teatavasti tekitab see mitmesuguseid terviseprobleeme, valdavalt just seljavalusid. Õnneks leevendab lihaspingeid massaaž, kuid peale tavalise mudimise on selja ravimiseks olemas esoteerilised meetodid.