Eelsõelumise korraldaja Urmas Lindlo selgitas, et konkursi eesmärgiks on aktiveerida täiskasvanute luule- ja etlushuvi kogu riigis. Korraldajate soov on arendada luule ettekandmise kunsti viljelemist ja anda oma oskuste esitlemiseks motiveeriv väljund traditsioonilise etluskonkursi kujul. Iga piirkondliku eelvooru parimad esinejad lähetatakse finaalvõistlusele Pärnusse.