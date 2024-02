Uue perearsti tulek pani noortekeskuse kolima

Lasmanis töötas küll Kooli 10 majas, kuid hoone on eravalduses ja uuele perearstile, kelleks sai Arsen Maisurjan, see ei sobinud. Viru-Nigula vald pakkus Maisurjanile ruume Kesktänav 22 majas ehk sedasama pinda, millel noortekeskus oli varasemalt tegutsenud. Üks põhjuseid oli pinna paiknemine esimesel korrusel, samuti asjaolu, et sinna viib kaldtee, mis on oluline ratastooliinimestele. Maisurjan alustas seal tööd käesoleva aasta algusest.