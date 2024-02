Varakevad looduses: metsaloomad ärkavad ja rändlinnud kibelevad teele

«Aastaajaliselt veel tõsine kevade algus ei ole ning metsloomade toimetused käivad tavapäraselt omas rütmis,» rääkis looduse populariseerija ja loodusgiid Peeter Hussar ning lisas, et metsas on siiski näha jälgi, kuidas kannatamatud ulukid on esimesi rohelisi liblesid otsimas käinud. Metskitsedele on värskeks maiuseks juba siin-seal lahtiminevad pajuurvad.

Hussari sõnul käib looduses kõik ikka oma kella järgi ja on seotud toiduga – see on puhas ökoloogia. Kui putukad ärkavad ja rohelus tärkab, siis hakkab alles põhitegevus metsas ja põllul pihta. «Kui on varajane kevad, siis peab olema ka kaetud toidulaud. See, et lihtsalt soojaks läks, ei ole siili jaoks oluline. Talle on tähtis, et ärgates saab midagi toekamat hamba alla,» seletas Hussar.