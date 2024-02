Riigipea saatis Iraaki suunduvad sõdurid teele kolme sooviga

President Karise sõnul on mitmesse maailma regiooni kanduvas vastasseisus lääneriikide omavahelised liitlassuhted praegu olulisemad kui kunagi varem. "Maailma julgeolekuolukorras on käimas ajastumuutus. Teravneb vastasseis kahe väärtusruumi – vabaduse ja kurjuse, demokraatia ja autoritaarsuse vahel," tõdes president Karis. "Kõige teravamalt on seda näha praegu muidugi Euroopas. Aga seesama vastasseis kajab vastu ka Iraagis. Meie lähimat ja olulisemat liitlast ründab seal vaenuriik, kes otseselt toetab ka meie vastaseid siinsamas Euroopas."

Riigipea toonitas, et sõdurioskused on nagu nuga või nagu mõistus, mida on vaja hoolsalt teravana hoida. "Kaitseväelane arendab oma oskusi õppustel või kursustel, aga kõige paremini ikkagi siis, kui saab need panna proovile konfliktipiirkondades, kus valitsevad vahetud ohud," ütles Karis. "Enda ja oma meeskonna proovile panek annab enesekindluse ning usu oma võimetesse, mis võib osutuda asendamatuks ka meie oma kodumaa kaitsmisel."