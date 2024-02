Professionaalne võitlussportlane Hendrik Themas astub taas Rakveres üles

2016. aastal Rakveres peetud jõuproov "Yakuza Fight 2" oli meie maakonna ajaloos esimene suurejooneline võitlusspordiüritus. Tookord astusid üles Rakvere kohalik äss Sergei Makajev, Rakverest pärit Taur Guitor, Tartu meister Ott Remmer, vabavõitlejana tuntud Alik Tseiko ning Riia King of Kingsil võistelnud lätlane Raimonds Kozlovskis.

Koroona tõttu jäi populaarne võistlus mitmel aastal ära. Nüüd aga leidis kunagine Yakuza Fighti eestvedaja Jakov Peterson, et pärast viieaastast pausi on aeg küps korraldada "Yakuza Fight 6 – NEW ERA".