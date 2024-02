Liikumisharrastuse kompetentsikeskus kutsub omavalitsusi üles liigutama

Probleem, et vähe liigutakse, ei ole uus ning sellele on otsitud lahendusi juba aastaid. Riigi tasemel valmis 2023. aastal kultuuri-, sotsiaal- ning haridus- ja teadusministeeriumi koostöös tegevuskava, mis aitab muuta liikumisharjumuste parandamise võimalikult paljude osaks ning keskendub elanike kehalise aktiivsuse tõstmisele.

Kohaliku omavalitsuse vaates väljendub elanike heaolu ja tervis otseselt maksutulu laekumises. Tööl efektiivne on see inimene, kes on vaimselt ja füüsiliselt terve ning kellel on võimalus ennast tervena hoida. Tänased lapsed on homsed täiskasvanud maksumaksjad ja tänased täiskasvanud maksumaksjad on homsed eakad.