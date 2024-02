Lehtse ja Jäneda rahvas piketeeris Tapal valla haridusreformi vastu

Tapa vald kavandab reformi, mille järel muutuksid Lehtse ja Jäneda põhikool juba alates uuest õppeaastast 6-klassiliseks. Koolid pole tegelikult väikesed, näiteks Lehtse kooli esimesse klassi läheks sügisel prognoosi kohaselt 12 last. Teemaga kursis olevad inimesed rääkisid Virumaa Teatajale, et reformi kaugem tagamõte on muuta kõnealused koolid kunstlikult väikekoolideks, mille pidamise eest maksab riik omavalitsustele toetust.

"Kui vallavanem Lehtse ja Jäneda koolide õpetajatega eelmise aasta lõpus kohtus, kinnitas ta, et ärgu me muretsegu, omavalitsus kogukonnale vastu ei lähe," rääkis üks anonüümsust palunud õpetaja. "Ja mis nüüd toimub? Ilma mingi süvitsi mineva analüüsita, ilma mingite tõsiste argumentideta tahetakse meie koolide kolmas aste kinni panna. Meile on valetatud, meid on eiratud ja me oleme solvunud."