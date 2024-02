Rakvere linna kommunikatsioonispetsialist Kristel Mänd ning Haljala valla arendus- ja kommunikatsioonijuht Kent Kerner tänasid pea pooltsadat ametikaaslast Eesti omavalitsustest võimaluse eest Lääne-Virumaa uut brändi tutvustada. Nende sõnul valmistas suurt rõõmu, et linnade ja valdade liidult selline ettepanek tuli ja nad said oma kogemust strateegia loomisest teistega jagada. Nad lisasid, et maakonna ühtne visuaal #virupärane sai publikult positiivset tagasisidet.