Mis on kõige soodsam viis reisimiseks?

Valisin välja erinevad reisimisviisid, et teha kindlaks, milline neist on kõige soodsam. Kuupäevad said samuti valitud hinna järgi ja soodsaimaks osutus märtsi viimane nädal. Reisi pikkus on kõigi kolme valiku puhul neli ööd, et asi oleks aus.